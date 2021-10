Frederik Germann (V)

Frederik er eneste kandidat under 30 år

Halsnæs - 14. oktober 2021 kl. 04:34 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Blandt 67 kandidater til byrådet i Halsnæs er 24-årige Frederik Germann (V) den eneste under 30 år, og ud af de 67 opstillede er blot fem under 40 år. Da den unge Venstremand for fire år siden stillede op første gang var det sammen med fem andre kandidater under 21 år, men nu ser feltet helt anderledes ud.

- Det er skræmmende, men jeg er da beæret over at være den eneste som stadig tør og vil, siger Frederik Germann.

Der er 20 kandidater færre opstillet i Halsnæs Kommune end i 2017, og det er altså særlig de unge som er faldet fra. Det ser valgforsker og professor ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen som et demokratisk problem.

- I sidste ende mister byrådet sin legitimitet. Det ender med et byråd domineret af ældre personer, som laver en politik, hvor de unge bliver glemt, siger valgforskeren, der genkender problematikken med de unges frafald som generel.

Dels flytter de unge typisk fra en kommune som Halsnæs og dels er tidsforbruget som politiker meget svært at få til at hænge sammen i en børnefamilie. Udover økonomisk kompensation til politikere med små børn har Kasper Møller Hansen et konkret forslag til, hvordan man kan forbedre de unges chancer for at blive valgt til landets byråd:

- Man kan give de unge en hjælp ved at sætte alder på stemmesedlen for at give vælgerne den information, siger han.