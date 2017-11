Frederik er de unges stemme

- Man er selvfølgelig lidt splittet. Jeg er skuffet over, at vi taber efter at have ført en saglig og flot valgkamp. Samtidig er jeg meget glad for mit eget resultat. Det er overvældende og rørende, at så mange har stemt på mig, og det er en stor tillid at få, siger Frederik Germann og tager gerne i mod prædikatet, som de unges stemme.