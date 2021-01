Fra mandag: Hold dit barn hjemme eller bestil plads i børnehaven

Regeringen og sundhedsmyndighederne fastholder, at dagtilbud fortsat skal holdes åbne, mens stort set alt andet er lukket ned, men forældre opfordres til at holde deres børn hjemme hvis det er muligt. Samtidig kom der fredag nye retningslinjer omkring afstandskrav i institutionerne og anbefalinger omkring aflevering og afhentning af børnene.

I flere kommuner skal forældrene nu tilmelde sig til pasning i daginstitutionerne og give besked om hvornår de afleverer og henter børnene. Det er bl.a. indført i Hillerød og Halsnæs, hvor man den seneste uge har oplevet at daginstitutionerne trods opfordringen om at holde børnene hjemme har modtaget 80 procent af de børn man normalt har.

- Når man opfordrer til at holde børnene hjemme og der alligevel kommer så mange, så må man gøre andre ting, hvis det skal rykke. Med en aktiv tilmelding tror jeg, at vi hjælper dem som virkelig har behov, siger borgmester i Halsnæs Steffen Jensen (S).

Når myndighederne har valgt at holde daginistitutioner åbne, så han gerne at der var udarbejdet nærmere retningslinjer for, hvem der kan få passet børn. Han appellerer til forældrene om at hjælpe med at holde smitten nede de kommende måneder.