Fra Pilevej til Premier League

Thomas Franks trænerkarriere startede på den knoldede lysbane for enden af Pilevej

For Thomas Frank startede eventyret startede som lilleput-træner i barndomsklubben og trænerkarrieren nåede det foreløbige højdepunkt lørdag, med oprykningsfest på Wembley efter en 2-0 sejr over Swansea.

Men alligevel er der et lighedspunkt - navnet er Thomas Frank.

Nu venter Liverpool

En gigantisk præstation af såvel Thomas Frank som Brentford, og stik mod alle odds, at skulle prøve kræfter med de allerstørste - Manchester City, Chelsea, Liverpool etc. efter sommerferien.

Thomas Frank blev cheftræner i Brentford tilbage i 2018, efter to år som assistenttræner, og efter en svær start i den næstbedste række, Championship, har pilen nærmest peget lodret op for Thomas Frank og Brentford.

Således var Frank og Brentford tæt på oprykning til Premier League i sidste sæson, men snublede på målstregen, ligeledes på Wembley, da det i oprykningskampen mod Fulham blev til et 1-2 nederlag.

I samme moment solgte Brentford holdets to største profiler, og det er netop ud fra den betragtning, at denne sæsones succes er helt enestående:

"Vi har bygget klubben op, forbedret os år efter år og er forblevet rolige efter sidste sæsons tilbageslag. Det må være et eksempel til efterfølgelse for så mange klubber i hele verden, sagde Thomas Frank efter triumfen, og han tilføjede:

"Det er en utrolig følelse at være en del af noget så specielt".