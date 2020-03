2.a skulle oprindeligt have været i Kina, hvor corona-virusset udsprang fra. I stedet kom de til Spanien, et af de europæiske lande som har allerflest smittetilfælde. Eleverne holder dog humøret højt. Privatfoto

Fra Kina til Madrid: Klasse forfølges af Corona-uheld

Oprindeligt skulle 2.a fra Frederiksværk Gymnasium & HF have været i Tianjin i Kina på studietur, men det omfattende udbrud af coronavirusset COVID-19 fik gymnasiet til at aflyse turen. Alternativet blev Spanien, som nu har registreret over 2.000 smittede personer og 47 dødsfald med relation til virusset, og kun Sydkorea, Iran, Italien og Kina rangerer højere på listen over lande med flest smittetilfælde af coronavirusset COVID-19.