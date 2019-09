Fra Gjethuset til England og USA

Scapes of Ice åbnede i Gjethuset 17. august. I øvrigt på initiativ fra kunstgruppen i Gjethuset. Husets store aula var stuvende fuld, og det viste sig at være et fingerpeg for den interesse, Shapes of Ice endte med at tiltrække sig i åbningsperioden. Således noterer Gjethusets leder Ulrik Münster-Swendsen udstillingen som en af de største publikumssucceser i hans tid som kulturhusets chef.

- Det har været spændende for os at udstille Shapes of Ice i Gjethuset. Jeg har været leder i to år, vi er ved at finde vores identitet som kulturhus, og er meget lydhøre overfor publikum. Jeg kan notere mig, at sublimt håndværk interesserer vores publikum her. Og så har det været spændende at udstille værker med ophav i vores lokalsamfund, som også har et publikum ude i den store verden, siger Ulrik Münster-Swendsen, der også på andre områder har søgt at få flere lokale medvirkende til at være del af arrangementerne.