Send til din ven. X Artiklen: Fotos og video: Biler trukket op af sø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fotos og video: Biler trukket op af sø

Halsnæs - 28. maj 2018 kl. 11:45 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bil nummer to i Krebsehullet bag Frederiksværk Hallen og Magleblikskolen var en Mazda 626 fra 1986!

Mandag formiddag blev de to biler i den lille sø trukket op af Falck efter at elever fra Magleblikskolen i ugen før pinse havde fået øje på de to bilvrag i den lille sø, hvor vandstanden efter ugers tørke var meget lav.

Som tilfældet var med den anden bil, en Opel Ascona, var der også nummerplade bag på Mazdaen, og modsat Asconaen var det muligt at slå nummeret op og datere indregistreringen til at være år 1986. Rygter havde ellers talt om, at bil nummer to i søen var en Mercedes, men det var altså en mindre spektakulær Mazda.

Arbejdet med at trække de to biler op af søen blev fulgt en elever fra Magleblikskolen samt Merete Kjær fra Halsnæs Kommunes Miljø og Teknik, Hun kunne konstatere, at der bredte sig en lille oliefilm på vandet, da begge biler blev trukket op, men at den forsvandt hurtigt, så der er ikke tegn på, at de to bilvrag har forårsaget en større forurening.

En fed ål, der havde hygget sig inde i Asconaen var i stand til selv at finde vej tilbage i søen, da bilen var trukket op på bredden.

En umiddelbar vurdering er at bilerne havde ligget i søen i mindst fem år, men der har været mange rygter fremme de seneste dage, siden historien kom ud.

Halsnæs Kommune havde bestilt Falck til at trække bilerne op af søen efter at elever og lærer Thomas Milan fra Arresø Skole Magleblik havde forsøgt at trække den ene op i sidste uge.