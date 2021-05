Fotos og video: Befrielsesdag med V3-optog

Bemandet med bevæbnede frihedskæmpere rullede V3 gennem stålværkets porte kl. 8, præcis som dengang i 1945 den 5. maj, da Danmark igen var frit efter fem års besættelse.

Publikum stod klar var porten, og veteranbiler holdt på række for at køre med på dagens optog i Halsnæs, der bringer V3 rundt på den rute, som blev kørt med den originale kampvogn i 1945, men i dag køres turen med små afstikkere til sponsorer som tak for deres bidrag til V3-projektet.

De ser ud til at være kampklare om bord på V3 med karabin- og maskinpistol-attrapper.

"Og vi fik lige organiseret et tysk maskingevær til at sætte på toppen," fortæller en af V3-byggerne, Per Larsen, med et smil, og manden bag en række bøger om modstandskampen, Jørgen Tved, ser tilbage på den dag i maj 1945: "Jeg var 12 år, da jeg så kampvognen for første gang i optoget gennem byen. Min far var med til at bygge den og var kaldt ind til at gøre V3 færdig. Da han kom hjem, var han helt blændet efter nattens svejsearbejde."

V3 blev oprindeligt bygget af lokale modstandsfolk til at beskytte anholdte landsforrædere og værnemagere mod befolkningens harme, men kampvognen blev dog også brugt i kampen mod Hipogruppen Lorenzen-banden, som havde forskanset sig i et sommerhus i Asserbo.

Opdateres...