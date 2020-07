Se billedserie Kanalen uden vand set fra den spanske trappe, der i det kommende projekt b liver trukket lidt tilbage for at gøre plads for mere vand. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Fotos: Kanalen gemte ikke så meget i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fotos: Kanalen gemte ikke så meget i år

Halsnæs - 23. juli 2020 kl. 11:37 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fundet af en pistol var - som Frederiksborg Amts Avis kunne berette onsdag - højdepunktet, da kanalen i Frederiksværk tirsdag blev renset op af frivillige fra Halsnæs Affaldshelte og personale fra Halsnæs Kommune.

Forinden kunne folk fra Naturstyrelsen tirsdag morgen fiske en knallert og et par cykler og et lille tømt pengeskab op af kanalen på strækningen gennem skoven, men ellers var det småt med de store ting.

Det er også kun et år siden der sidst blev lukket for afløbet fra Arresø, så kanalen kunne ryddes for affald. Det gjorde man op til markeringen af 300-året for kanalen, og her var der et større lager af cykler og andet at fiske op, da det var tre år siden sidste gang kanalen blev tømt for vand i 2016. Her var affaldsmængderne i øvrigt endnu større, da der her var gået 10 år siden sidste rensning.

Når kanalen blev tømt for vand nu var det primære formål heller ikke affaldsoprydning, men fordi der skulle foretages en række målinger af broer og kanalkanter i forbindelse med de kommende projekter med en ny bro-overgang fra Nordtorvet til Krudtværksområdet og en ændret bro i den anden ende af kanalen ved Mølledammen i forbindelse med næste fase omkring bymidten og kanalmiljøet.

Omkring 20 affaldshelte mødte op ved den spanske trappe på Nordtorvet tirsdag klokken 9 og de hastede sig efter at have nydt morgenbrød sponseret af Slusen sig ivrigt over arbejdet i kanalen. Så ivrigt at flere, både børn og voksne, kom til at sidde fast i mudderet og måtte have hjælp til at komme fri.

- Det er dejligt at en masse forskellige bakker op, det er rigtig fedt, sagde initiativtager til Halsnæs Affaldshelte Annemette Rosenborg Eriksen, da hun konstaterede at der var flere end de omkring 13, som havde meldt sig på forhånd.

Hun glædede sig også over, at der ved første øjekast var væsentligt mindre at samle op i kanalen sammenlignet med sidste år, og det er faktisk en positiv tendens hun oplever i det daglige virke med at samle affald i Halsnæs.

- Der har været overaskende lidt affald i naturen den seneste periode, trods at mange blevet hjemme og at der er rigtig mange i sommerhusene. Jeg havde regnet med, at der ville ligge meget mere, men det tyder på at der begynder at ske noget positivt og at folk er bevidste om ikke at smide affald, siger hun.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.