Fotos: Forladt svømmehal er blevet et hit

Halsnæs Kommune har fået en ny kendis, som optræder i den dansk-amerikanske tv-serie The Rain på Netflix, i digitale modeshows og i en musikvideo med rockbandet D-A-D. Der er ikke tale om en person, men om den forladte svømmehal i Auderødlejren, som er blevet et populært trækplaster.

- Der har været location scouts på besøg, og vi får mange interessante opkald. Mange har fået øjnene op for stedet her. Der har været optagelser til Rain, en serie på Netflix, hvor svømmehallen medvirker i anden sæson, og hvor hele tredje sæson faktisk er optaget i lejren. Derudover har D-A-D indspillet musikvideo herude, og da Fashion Week i København blev aflyst på grund af coronavirus, blev der i stedet optaget digitale modeshows herude, siger Sigurd von Bülow, som sammen med Michael Vesthardt ejer Auderødlejren.

Desværre for Michael Vesthardt og Sigurd von Bülow er der også mange uønskede gæster, som tiltvinger sig adgang til lejren ved at forcere hegn og aflåste porte. Ejerne har fundet ud af, at lejrens adresse florerer på forskellige fora for folk med interesse for forladte bygninger.