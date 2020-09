Fotos: Fangede fisk med de bare næver i kanalen

Fiskene blev båret over de store bigbags, der er lagt ud for at stoppe vandet et stykke fra »den spanske trappe« ved Nordtorvet for at gøre det muligt at udføre arbejdet med at etablere en ny bro mellem Nordtorvet og Krudtværksområdet, hvor der i øjeblikket er spærret for gennemkørsel på nær for busser.