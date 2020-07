Se billedserie Pistolfund i kanalen i Frederiksværk: Det vurderes at der er om en Neuhausen, som anvendes af forsvaret. Foto: Niels J. Larsen

Fotos: 12-årig dreng fandt pistol i kanalen

Halsnæs - 21. juli 2020 kl. 11:45 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

12-årige Jeppe fra Frederiksværk gjorde tirsdag formiddag et usædvanligt og lidt uhyggeligt fund. Under rensningen af kanalen i Frederiksværk, der er tømt for vand, fik han øje på en pistol i mudderet.

- Min første tanke var, at jeg ville have den, fortæller Jeppe Brask Olsen, men han afleverede den dog straks til Christian Oxenvad fra Halsnæs Kommune, der bringer den videre til politiet.

Pistolen blev fundet i mudderet tæt ved »Den spanske Trappe« ved Nordtorvet, og den første vurdering er, at den er ægte og forsynet med patroner.

- Nu er den totalt mudret ind, men det ligner en Neuhausen, som har været anvendt som tjenestepistol i forsvaret, så der er noget skummelt ved det, lyder vurderingen fra en af de frivllige i Halsnæs Affaldshelte, som selv er ansat i forsvaret og ikke ønsker sit navn frem.

At dømme på vægten tror han på at pistolen er ægte, selv om der fremstilles vellignende attrapper. Han gætter på at den kan være stjålet på et tidspunkt fra et hjemmeværnsdepot. Pistoltypen en 9mm pistol SIG P210 kaldet Neuhausen, produceret siden 1949 i Schweiz er i øjeblikket ved at blive udfaset af forsvaret. Ifølge hjemmesiden olfi.dk, der følger dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, findes der 20.000 eksemplarer af våbnet.

Naturstyrelsen lukkede mandag aften for tilførslen af vand fra Arresø til kanalen i Frederiksværk i forbindelse med, at der skal foretages opmåling af broer og kanalkanter, og det var lejlighed til at de frivlllige i Halsnæs Affaldshelte sammen med personale fra Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen kunne foretage en ny rensning af kanalen. Det var Jeppes mor, der har havde opfordret den 12-årige til at hjælpe til.

Hvis pistolen han fandt viser sig at være ægte, vil det være muligt via dens nummer at finde frem til hvor den stammer fra. Hvor længe den har ligget i kanalen er ikke til at sige, men det er kun et år siden man sidst lukkede for vandet og rensede for affald på bunden.