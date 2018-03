Forurening koster millionbeløb

Det er endnu ikke lykkedes at finde forureningskilden, der er skyld i at der fortsat er et for højt indhold af tungmetaller i spildevandsslammet på Melby Renseanlæg.

Halsnæs Forsyning meldte 6. marts ud, at man gennem mere end tre måneder havde konstateret et for højt indhold af tungmetaller i spildevandsslammet på renseanlægget i Melby.

Målingerne viser at tungmetal-værdierne er langsomt faldende, men de er forsat for høje i forhold til kravene, så derfor må forsyningen bortkøre det forurenede slam i stedet for at sprede det på marker.

Det giver en markant ekstra omkostning.