Halsnæs Kommune hjælper nu med at finde kilden til forureningen af slammet på Melby Renseanlæg.

Forurenet slam er endt på kommunens bord

Halsnæs - 17. april 2018 kl. 04:38 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I over fem måneder har Halsnæs Forsyning ledt efter en forklaring på og en kilde til en forurening af spildevandslammet på Melby Renseanlæg, hvor indholdet af tungmetaller er for højt. Forsyningen er endnu ikke kommet til bunds i sagen, og nu fortsætter arbejdet i myndighedsregi. Halsnæs Kommune er gået ind i sagen og har gennemført tilsyn og sat yderligere undersøgelser i gang. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Kommunens rolle er at sikre, at der ikke sker forurening og uhensigtsmæssig udledning fra virksomheder i området. Det ansvar påtager vi os, og vi har dels undersøgt kloaknettet, besøgt virksomheder og taget prøver for at se, om det kan pege os i en bestemt retning, siger, Lis Vedel, afdelingsleder af Natur og Miljø i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

Forureningen blev opdaget kort før jul sidste år, da resultatet fra en prøve udtaget den 7. december viste forhøjet tungmetalindhold i spildevandsslammet på Melby renseanlæg, hvor grænseværdierne var overskredet for indhold af tungmetallerne bly, cadmium, nikkel, kobber og zink, samt en mindre forhøjelse af DEHP (Diethylhexylphthalat) - en såkaldt plastblødgører, som bruges til at blødgøre hård PVC.

De seneste nye tal viser, at antallet af tungmetaller fortsat er faldende, og at kun cadmium-indholdet stadig er for højt.

- De andre værdier er klinget af i starten og midten af marts, siger Finn Ellegaard, chef for Spildevands-afdelingen i Halsnæs Forsyning til Frederiksborg Amts Avis.

Hos Halsnæs Kommune tolker Lis Vedel det, som om forureningen er stoppet.

- Det billede, vi ser nu, er, at forureningen ikke fortsætter, men tilsyneladende er stoppet. Indholdet af tungmetal i slammet er nedadgående og vil snart leve op til kriterierne, men det betyde omvendt, at det vil blive sværere at finde de skyldige, siger hun.

Efter et utal af målinger og undersøgelser lykkedes det i marts for forsyningen at indsnævre forureningen til pumpestationen i Fjordgade i Frederiksværk. Siden er der foretaget flere undersøgelser, og området er nu »relativt afgrænset« med Finn Ellegaards ord. Han afviser at kommentere yderligere på afgrænsningen.

- Jeg kan ikke fortælle, hvad området er afgrænset til. Hvis vi kommenterer yderligere på det, så begynder folk at kunne mistænkeliggøre nogen, som videre undersøgelser måske viser ikke har gjort noget, siger Finn Ellegaard.

Hvis Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning finder klare beviser på, hvem der er ansvarlig for forureningen, kan det resultere i en politianmeldelse og et erstatningskrav.

