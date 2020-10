Der er i denne coronatid ansat 15 ekstra i den kommunale rengøring. Rengøringsniveauet er hævet især på skoler og i dagtilbud, hvor alle kontaktflader aftørres grundigt dagligt. Her Frederiksværk Skole. Arkivfoto: Jan Stephan.

Fortsat ekstra rengøring

De 15 ekstra rengøringsfolk, der er ansat til coronarengøring, fortsætter foreløbig året ud

Halsnæs - 15. oktober 2020 kl. 12:40 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

HALSNÆS Der er under coronakrisen blevet gjort ekstra rent på de kommunale virksomheder - ikke mindst på skoler og i dagtilbud, da de genåbnede i foråret.

Rengøringsvirksomheden i Halsnæs Kommune blev opgraderet med 15 ekstra medarbejdere for at kunne klare den ekstra rengøring af især kontaktflader - og i dagtilbud også legetøj.

Coronakrisen er endnu ikke overstået. På den baggrund har et enigt byråd vedtaget at fastholde det nuværende ekstra rengøringsniveau - i første omgang til udgangen af 2020.

Det er en merudgift på 1,8 mio. kroner, men med gode chancer for at få kompensation af staten for ekstraudgiften.

Skoler og dagtilbud Sagen fik et par ord med på vejen af Helge Friis (S), udvalgsformand for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, og fortsatte:

"Det er en rigtig god idé at have et højt rengøringsniveau - især på nuværende tidspunkt."

"Jeg vil lige hejse flaget for to af de områder, jeg arbejder med, det er skoler og dagtilbud. For der er mennesker tæt sammen."

"Andre steder kan man melde ud, hvor stor afstanden skal være, og nogen kan arbejde hjemmefra. Det kan vi ikke på skoler og dagtilbud, derfor er det nødvendigt med et højt rengøringsniveau - det er det eneste, man kan gøre."

"Jeg forstår godt, at man på landsplan har sagt, at vi kan ikke lukke alt ned igen. Folk skal jo på arbejde - de kan ikke være hjemme hos deres børn, de skal i skole og dagtilbud."

"Men vi kan til gengæld holde et højt rengøringsniveau på de steder, hvor det er strengt nødvendigt," sagde Helge Friis videre.