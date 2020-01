Cirka 40 meter af den store spildevandsledning er blotlagt ganske tæt på vandkanten. Derfor vil Halsnæs Forsyning forstærke bølgebryderne og sandfodre for at undgå at røret på sigt kollapser. Foto: Kasper Dønbo Foto: unknown

Forsyning vil lave bølgebrydere: Vildt vejr truer spildevandsledning

Halsnæs - 17. januar 2020 kl. 04:52 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blandt tang og småsten rager krumningen på et stort cementrør tydeligt og malplaceret op af sandet på den forblæste strand i Lynæs. Røret er en af Halsnæs Forsynings store spildevandsledninger og burde egentlig ligge begravet under mange centimeter sand, men flere år med voldsomt vejr har blotlagt omkring 40 meter af ledningen, så tæt på vandkanten at bølgerne slår op af betonen. Derfor har Halsnæs Forsyning nu ansøgt Halsnæs Kommune om at kystsikre og klimabeskytte spildevandsledningen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er en stor og vigtigt ledning, som har været blottet en del år, men nu er det blevet for meget. Vi vil ikke løbe risikoen for, at ledningen får skader, da den betjener rigtig mange kunder, siger Finn Ellegaard, chef for spildevand i Halsnæs Forsyning, til Frederiksborg Amts Avis.

Helt konkret vil forsyningen forstærke og forhøje to bølgebrydere i vandet ud for stranden, så de bliver cirka 22 meter lange og 1,6 meter over dagligt vande. Det skal være med til at holde på sandet, når forsyningen fremover sandfodrer på strækningen.

- Hovedproblemet har været, at kysten bliver ædt væk af storme og bølger, fordi bølgebryderne ikke har været høje nok. Dem vil vi forstærke og forhøje, så mere af sandet bliver længere på stranden, siger Finn Ellegaard.

Den store spildevandsledning blev etableret i 1970'erne for at håndtere alle de lavtliggende ejendomme i sommerhusområdet. I dag håndterer den cirka 300.000 kubikmeter spildevand om året, og Finn Ellegaard kalder den »stor og vigtigt« for forsyningen. Derfor kan forsyningen hellere ikke risikere, at ledningen kollapser, og det er en reel risiko, hvis ikke der gøres noget. Et kollaps, som i følge Halsnæs Kommune, vil have store negative konsekvenser for naturen og havmiljøet i området.

- Worst case er, at ledningen bliver undermineret og til sidst knækker, fordi der ikke er sand eller jord til at holde den. Der er vi ikke nu, men et brud på ledningen vil være et muligt scenearie inden for en fem-årig periode, hvis ikke vi gør noget, siger Finn Ellegaard.

