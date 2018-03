Send til din ven. X Artiklen: Forsyning indkredser forurening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsyning indkredser forurening

Halsnæs - 20. marts 2018 kl. 14:34 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fortsat et for højt indhold af tungmetaller i spildevandsslammet på Melby Renseanlæg. Det viser de seneste prøver, som Halsnæs Forsyning har foretaget, ifølge chef for Spildevand Finn Ellegaard.

Samtidig viser analyser fra udvalgte pumpestationer, der pumper til Melby Renseanlæg, der blev foretaget i uge 10, et forhøjet tungmetalindhold på Fjordgades pumpestation, der modtager spildevand fra det sydlige Frederiksværk By samt Ll.Kregme.

Derfor sætter Forsyningen nu nye analyser i gang i pumpestationerne Fjordgade, Stålvalseværket, Hvide Klint og Undalsvej.

Halsnæs Forsyning meldte 6. marts ud, at man gennem mere end tre måneder havde konstateret et for højt indhold af tungmetaller i spildevandsslammet på renseanlægget i Melby. Det handler bl.a. om bly, cadmium, nikkel og zink.

Derfor har man de seneste uger gennemført en stribe ekstra analyser og kontaktet over 100 virksomheder i Halsnæs i forsøg på at finde forureningskilden. Nu lader det til, at man er ved at have indkredset kilden uden problemet er løst.

Tungmetallerne i slammet giver Halsnæs Forsyning øgede omkostninger med bortkørsel og analyser.