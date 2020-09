Forsøgte at stjæle græsslåmaskine

To mænd forsøgte søndag aften ved 18-tiden at stjæle en græsslåmaskine fra Industrimarken i Frederiksværk. Mændene blev opdaget af en 47-årig mand, der kontaktede politiet. Det oplyser Nordsjællands Politi.

De to mænd opgav imidlertid deres forehavende og kørte fra stedet. Den patrulje som var blevet sendt til stedet, kørte rundt i området for at se, om mændene var til at finde, men det lykkedes ikke.