Forsøgte at flygte fra politiet

En ung bilist satte pludselig farten op og kørte væk, da en politipatrulje mandag befandt sig ved Høje Tøpholm i Hundested.

Patruljen satte derfor efter bilen, som blev standset på Gransangervej, og her viste en narkometertest, at bilens fører, en 20-årig mand fra Hundested, formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer.

Den 20-årige blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel, han blev også fundet i besiddelse af en mindre mængde kokain, hvilket førte til endnu en sigtelse. Den 20-årige blev efterfølgende kørt til hospitalet for at få udtaget en blodprøve, som skulle fastslå de præcise omstændigheder omkring mandens eventuelle narkopåvirkning, oplyser politiet i døgnrapporten.