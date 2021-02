Forsøg: Tag cyklen med i bussen

Det skal være nemmere at kombinere cyklen med den kollektive transport - også i bussen, mener trafikselskabet Movia, der er på vej med et nyt forsøg for at få flere til at tage den to-hjulede noget af vejen og kombinere med den fire-eller-flerhjulede bus på kortere eller længere strækninger.

Hvis man skal til steder hvortil bussen ikke kører direkte, skal det være muligt at tage cyklen med, men forsøget starter altså først, så snart samfundet åbner og danskerne igen kan møde fysisk på arbejde, genoptage deres fritidsinteresser osv.

Det har hidtil været muligt at tage cyklen med i bussen mange steder i og uden for hovedstadsområdet - men ikke i alle busser, og cykelforsøget i alle Movias almindelige busser sker som led i indsatsen for at styrke sammenhængen i den kollektive transport, og imødekomme de mange kunder, som særligt det seneste år er hoppet på cyklen, melder Movia.