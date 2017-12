Thomas Møller Nielsen, her med nevø Frederik Germann, som han er blevet »familiesammenført« med i byrådet, fortsætter som formand for Halsnæs Forsyning. Foto: Niels J. Larsen

Forslag om forsyning stemt igennem

Halsnæs - 14. december 2017 kl. 05:43 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med to forskellige flertal stemte det siddende byråd forslagene om bestyrelse og formandshonorar i Halsnæs Forsyning A/S igennem på det ekstraordinære møde tirsdag aften, inden det ny byråd blev samlet for første gang og bl.a. valgte repræsentanterne fra byrådet til forsyningens bestyrelse.

Socialdemokratiet havde ønsket at rulle en beslutning om at erstatte to byrådsmedlemmer med »professionelle« repræsentanter tilbage. Ændringen blev vedtaget for et år siden af det daværende flertal af Venstre og Dansk Folkeparti.

- Vi ønsker politisk hånd i hanke med forsyningen, sagde Steffen Jensen (S).

Ole S. Nielsen (DF) meddelte at Dansk Folkeparti hverken kunne følge forslaget om bestyrelsen eller at øge honoraret til bestyrelsesformanden.

Thomas Møller Nielsen (V), der er formand for Halsnæs Forsyning A/S, meddelte på Venstres vegne, at man ønskede at fastholde den tidligere beslutning om at få andre kompetencer i bestyrelsen, og han mente ikke at man derved ville miste den politiske styring.

Herefter blev det Socialdemokratiske forslag om at der fortsat skal være fem byrådsmedlemmer i forsyningens bestyrelse vedtaget med 11 stemmer mod 10. Følgende behandlede man forslaget om at hæve formandshonoraret til 120.000 kr. Annette Westh (S) og Anja Rosengreen (SF) udtrykte begge skepsis for forhøjelsen, men sagde at de ville støtte forslaget.

Derimod savnede Alternativets Qasam Ahmad yderligere oplysninger, og han valgte at stemme imod sammen med Dansk Folkeparti, således at man fik en hidtil uset stemmekombination med 16 for og fem imod fra DF og AL.

