Forskud på nytårshærværk: Flere containere i brand

For anden gang indenfor et døgn blev Frederiksborg Brand og Redning tirsdag aften kaldt til parkeringsområdet ved Lisehøjvej i Liseleje, hvor der igen var sat ild til containere.

Denne gang gik det ud over to affaldscontainere ved handicapparkeringen tæt ved nedgangen til stranden. Der blev slået alarm kort før kl. 22.00. To affaldscontainere - fyldt med husholdsaffald som folk åbenbart slipper af med her i juledagene - var stukket i brand.