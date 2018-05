Det var bidende koldt, da et lille dusin mødte frem til dialogmødet om strandbeskyttelseslinjer ved Frederiksværk lystbådehavn. Foto: Niels J. Laasen

Forskellig holdning til dialogmøder

Halsnæs - 01. maj 2018 kl. 05:48 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste kapitel i denne omgang af et af det seneste halvårs store debatemner i Halsnæs blev skrevet torsdag aften, da et stort byrådsflertal besluttede at der skal søges om mulig ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for et område ved Lynæs havn og et mindre areal ved Frederiksværk lystbådehavn.

17 medlemmer stemte for, mens de to fra SF Anja Rosengreen og Olaf Prien samt Lisbet Møller (EL) og Torben Hedelund (S) stemte imod, som de havde gjort tidligere.

Tidligere er det droppet at søge om ophævelse af strandbeskyttelseslinjer - eller rettere søge om at kommunen overtager beslutningsmyndigheden om det fra Kystdirektorater - for Liseleje samt ved Trekanten og Mellemrummet i Hundested. Og det er endt med at man i Lynæs har valgt de såkaldte model 2, der omfatter byzonearealer, moler og enkelte bygninger, men ikke området langs med havnevej, hvor der i dag bl.a. er p-pladser.

På byrådsmødet var der forskellige opfattelser af de dialogmøder med borgere, der blev afholdt i det tidlige forår om emnet.

- I Lynæs var det en besynderlig diskussion. Der var folk fra DN Halsnæs, der ikke havde sat deres ben på havnen før og gennemsnitsalderen for de fremmødte var omkring min alder. Jeg håber ikke vi ser sådan en pseudoforestilling igen, sagde Steen Hasselriis (V).

Formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF) og Annette Westhj (S) fandt dog at dialogmøderne havde været positive.

- Vi kan jo ikke bestemme, hvem der møder op, men man må stole på, at vi efterfølgende kan vægte de bidrag, som kommer, sagde Anja Rosengreen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.