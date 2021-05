Fornem hæder til Karen Fredgaard

Asserbo-golferen kan kalde sig 'All American' - Med på collegespillernes All-Star team for sæsonen 2020-21

En helt igennem fornem hæder til Karen Fredgaard som nu kan kalde sig 'All American' som den første danske kvinde nogensinde. 'All American' er en titel som er pendant til et All Star hold som man eksempelvis kender det fra slutrunder i håndbold, ishockey etc.

Stribevis af fornemme resultater gennem hele sæsonen blev fornemt belønnet onsdag da Karen Fredgaard fra Asserbo Golf Club, og de seneste år University of Houston, blev blandt de ti collegespillere i hele USA som blev tildelt en plads på sæsonens All Star team.

Flotte resultater

Kriterierne for at komme i betragtning til en plads blandt de ti udvalgte er bl.a. sæsonens scorings gennemsnit, 'head to head' resultater og slutplaceringer i forskellige turneringer, og her scorede Karen Fredggard tårnhøjt i den nu afsluttede collegesæson.

Blandt triumferne i løbet af sæson skal nævnes den samlede sejr i UFC Challenge i vinter, som i øvrigt gav hende titlen som 'Player of the week' i magasinet Golfweek National, og ikke mindst 3. pladsen på Augusta i invitationsturneringen Augusta National Women's Amateur i selskab med verdens bedste kvindelige amatører.

Det er i øvrigt et 'All American' team, med et overtal af europæiske kvinder. Således er Karen Fredgaard i selskab med fire svenskere, en fransk og en østrigsk kvinde. Blot tre amerikanske kvinder har fundet vej til holdet.