Formidlingsrevet bygges: Fartøj lægger sten på sten

Etableringen af formidlingsrevet ud for Knud Rasmussens hus har nu stået på i godt en uge, og specialfartøjet Aase Madsen sejler i pendulfart mellem Hundested Havn og det kommende rev med nye forsyninger: I alt 7.000 tons sten skal der lægges på 4-6 meter vanddybde.

"Skibet kommer til at sejle ganske tæt på kysten i pendulfart mellem Hundested Havn og arbejdsområdet ud for fyret, derfor henstiller vi til, at man ikke svømmer og dykker i området mellem Hundested og Kikhavn. Udlægningen vil tage ca. fire uger," melder Foreningen Hunderevet, der står bag projektet.

I weekenden havde der været 'uautoriserede gæster' på arbejdsområdet - "Med fare for liv og lemmer. Vi har meldt arbejdsområdet ind til Søfartsstyrelsen, og det er annonceret via Efterretninger for Søfarende, at man skal holde sig i god afstand af området," fortæller foreningen og opfordrer til at byggeriet kun følges fra kysten.