Formidlingsrev er næsten færdigt: - Wauw, det er vildt

Halsnæs - 08. januar 2021 kl. 04:36 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Hvis vejr- og skibsguderne er med Foreningen Hunderevet, så vil de sidste tonstunge sten i weekenden bliver lagt i vandet ud Spodsbjerg ved Hundested og færdiggøre arbejdet med et cirka 100 meter langt formidlingsrev. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi håber på en vejrændring, hvor vinden lægger sig, så resten af stenrevet kan blive lagt ud i løbet af weekenden. Stenene er klar, og skibene er klar, siger Frank Eske-Lund, formand for Foreningen Hunderevet.

Arbejdet med at etablere et rev ud for Spodsbjerg blev startet i det tidlige forår 2018 og med støtte på 2,8 millioner fra Velux-fonden og cirka én million kroner fra Halsnæs Kommune er det nu tre år senere snart lykkedes at realisere. Det vækker følelser i formanden.

- Det er faktisk først, når man ser skibene og stenene, der bliver lagt ud, at man tænker »wauw, det er helt vildt«. Så går op for én, hvad vi er ved at udrette. Det er fantastisk, at vi er med til at genoprette et økosystem, som man i sin tid har fjernet, og med revet skaber mulighed for, at dyre- og plantelivet kan genvinde fordums styrke og samtidig giver alle mulighed for at opleve det relativt nemt, siger Frank Eske-Lund.

Små bump på vejen Revet kommer til at bestå af i alt 7.000 tons sten, som hovedsageligt er købt i et stenbrud ved Kragerø i Norge og fragtet til kajen på Hundested Havn. De første sten ankom allerede i december og blev som tidlige julegaver placeret i Kattegats kolde vand. Var alt gået efter planen, skulle formidlingsrevet have været færdigetableret inden nytår, men så kom der små sten i maskineriet.

- Vi nåede at få lagt cirka 4.500 tons sten ud, men nåede aldrig at modtage anden sending sten, fordi stenbruddet blev ramt af coronavirus. Vi overvejede at finde et andet stenbrud, men slog i stedet koldt vand i blodet og de sidste 2.500 tons sten kom den 31. december til Hundested, siger Frank Eske-Lund.

Planen var herefter at genoptage udlægningen af sten den 2. januar, men så stødte nye problemer til. Mandskabet på et af skibene skulle covid-testes og et andet skib fik problemer med gps'en på deres kran. Siden er vejret slået om, så udlægning af stenene ikke er muligt.

Undervejs løb udlægningen af revet ind i problemer. Et skib fik gps-problemer, og på et andet skib skulle besætning covid-testes. Foto: Niels J. Larsen

- Vejret var ellers fantastisk til at lægge stenene den 2. og 3. januar. Kunne vi have brugt de dage på at lægge sten, så havde vi været færdige nu, men sådan gik det desværre ikke, konstaterer formanden.

Havets oaser Frank Eske-Lund er en passioneret dykker og har ved selvsyn set havet og naturen under overfladen. Ganske ofte sker det på utilgængelig rev langt ude i havet, men på formidlingsrevet vil helt almindelige mennesker kunne hoppe i badebukser og svømmebriller, svømme ud til revet og opleve, hvad der sker under havoverfladen.

- Har man kun oplevet verdenen på land, så ved man ikke, hvad man går glip af under havoverfladen. Verdenen under overfladen må vi også passe på, siger Frank Eske-Lund.

Foreningen har en tro på, at revet er vigtigt i forhold til biodiversitet og sanddynamikken langs kysten. Et rev vil blandt andet skabe mere plante- og dyreliv og fungere som kyststikring.

Revet kommer til at ligge cirka 160 meter ud for kysten, og alle kan svømme ud og opleve livet under havoverfladen. Foto: Niels J. Larsen

- Stenrev er havets oaser. Her kan man se muslinger, rejer, krabber og fisk, som gemmer sig i klippehulerne og tang, der bevæger dovent frem og tilbage i takt til bølgerne. Har man først ligget over stenrevenes bjerglandskaber bevokset med tangskove og set fiskestimer cirklende omkring revet, vil man straks have en intuitiv fornemmelse af havets storhed og lyst til at beskytte den blå vildmark under havoverfladen. Den lette adgang til Formidlingsrevet skal give flere mulighed for at opleve den skjulte verden under overfladen, siger han.

Forskud på glæderne De første personer har allerede taget forskud på glæderne og smugkigget på revet, selvom det stadig er under konstruktion.

- Der har været nysgerrige folk ude for at dykke, mens revet er blevet lagt, og selvom det er dejligt, at de viser interesse for projektet, så dur det ikke, at de dykker i et arbejdsområde. Det er farligt med de store sten og maskiner, som arbejder, siger Frank Eske-Lund.

Når udlægningen af revet genoptages kommer skibene til at sejle ganske tæt på kysten i pendulfart mellem Hundested Havn og arbejdsområdet ud for fyret, Derfor henstiller foreningen til, at man ikke svømmer, snorkler og dykker i området mellem Hundested og Kikhavn i arbejdsperioden.

- Men når de første storme har raset, og revet har stabiliseret sig, så kan man frit tage derude, siger Hunderevets formand og afslører, at formidlingsrevet i starten af maj vil blive officielt indviet.

Sigter mod større rev Det betyder dog ikke, at foreningens arbejde er overstået. De sigter nemlig mod større mål og rev. Et egentlig Hunderevet i langt større skala end formidlingsrevet, som det sagnomspundne rev ud for Spodsbjerg, hvis eksistens betvivles af nogle, men som ikke desto mindre har lagt navn til projektet.

Det kræver, at der skaffes midler, og foreningen kom tæt på den helt store gevinst, da SF ved de seneste finanslovsforhandlinger i Folketinget stillede forslag om at afsætte 30 millioner kroner til Hunderevet. Det store rev skal hjælpe med genopretning af havenes tangskove og biodiversitet og tiltrække sæler med sten over havoverfladen.

Forslaget kom ikke med, men Hunderevets formand har nu sat næsen efter statslig støtte.

- Vi var med i opløbet, men flere politiske partier er opmærksomme på, at havet blev forbigået. Det er ikke i orden, og vi tror på, at der i kommende biodiversitets- og klimaforhandlinger vil være fokus på at tilføre havet midler til miljøfremmende projekter. Der er vores projekt så langt fremme, at det vil være oplagt at investere i, siger Frank Eske-Lund og fortsætter:

- Vi har fået lagt de første sten og ønsker at bygge videre på det, fordi vi kan se, at det giver mening. Der er brug for, at vi passer på naturen i kystzonen, som er endt i ingenmandsland mellem havet, som er statens myndighedsområde, og landjorden, som hører under kommunens myndighedsområde, derfor er kystzonen blevet ingenmandsland. Men grænsefladen hvor hav møder land - Kystzonen - har sit eget unikke økosystem, som vi nu retter fokus mod.