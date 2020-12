Formandsskifte i menighedsråd

Der blev valgt en del nye kræfter ind i Torup Sogns menighedsråd i september, og på et konstituerende møde op til første søndag i advent blev det nyvalgte rådsmedlem Morten Norberg Andersen udpeget som ny formand.

Tidl. formand Mikael Ehrtmann havde på forhånd meddelt, at han ikke genopstillede efter otte år i menighedsrådet og fire år som formand. Han blev takket for indsatsen, efter han overtog roret i 2016, da menighedsrådet skulle finde en ny formand tidligere formand efter Marianne Hasselbalch. Mikael Ehrtmann har tidligere udtalt til avisen, at det har været spænende og givende at være formand, men det har også været tidskrævende, og nu skal der være mere tid til både arbejde og familie.

"Mikael har gjort det super godt, og nu er det så min tur til at overtage roret i et menighedsråd med mange nye kræfter. Der mange nye opgaver at sætte sig ind i," siger Morten Norberg Andersen i en kort udtalelse efter formandsskiftet.

Han har tidligere erfaring med foreningsarbejde, har været kandidat for Venstre til kommunalvalget og er indehaver af et vagt-og alarmfirma.