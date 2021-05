Formand: Det haster med en afgørelse

Som omtalt i sidste uges avis har Kim Snekkerup sendt rykker til Kirkeministeriet om en afgørelse i sagen om muligt omvalg i Melby Sogn - nu har menighedsrådets nuværende formand Søren Christensen også sendt forespørgsel om en snarlig afgørelse.

"Det er bestemt ikke betryggende at vide, at de beslutninger, som træffes i Melby menighedsråd, muligvis er ulovlige og ugyldige, fordi det kan vise sig, at menighedsrådet slet ikke er valgt. Jeg skal derfor opfordre Kirkeministeriet til snarest at få samlet det nødvendige mod til at træffe en afgørelse i klagesagen og få ryddet den herskende usikkerhed af vejen," skriver formanden på baggrund af at biskoppen i december kendte valget ugyldigt, og sagen i februar havnede i ministeriet, hvor det efter tre måneder endnu ikke er afgjort, om der skal være omvalg.

Efter menighedsrådsvalget i september klagede Kim Snekkerup og Hans Buur over valgets afvikling, hvilket de fik medhold i fra Stiftet.

Søren Christensen ser således på det: "Valget fandt sted på et tidspunkt, hvor COVID-19 efter en kort sommerpause igen viste stigende smittetal. (...) Den udvikling i smittetallet, som var undervejs i løbet af september 2020, vakte tilsyneladende ikke bekymring i Kirkeministeriet. I Melby spurgte man ministeriet, om ikke det var muligt at fravige valgreglerne for at tilgodese især ældres frygt for COVID-19 smitte. Svaret var et klart nej, valgreglerne skulle følges til punkt og prikke."

"I valget mellem på den ene side ansvarsfølelse og fornuft og på den anden side at følge regler, som unødigt forøgede smitterisikoen, sejrede ansvarsfølelsen og fornuften heldigvis i Melby, og menighedsrådet gav tilladelse til, at 5 ældre, som var bange for at blive smittet med covid-19, kunne stemme ved fuldmagt, og at medlemmer af menigheden, som på forhånd vidste, hvem de ville stemme på, fik lov at stemme tidligere end foreskrevet af Kirkeministeriet, så deres ophold i stemmelokalet blev så kort og dermed så sikkert som muligt," skriver formanden i et længere brev med anmodning om at ministeriet får afgjort sagen snart.