Forhandlinger med V-ønske om vejudvidelse

En større lokal vejforbindelse kan blive et emne i de aktuelle infrastrukturforhandlinger på Christiansborg.

Venstres lokalt valgte folketingsmedlem Hans Andersen og borgmesterkandidat for Venstre i Halsnæs Kommune, Michael Thomsen, slår begge til lyd for, at der igangsætte forundersøgelse og dernæst investeres i en firesporet motortrafikvej eller en 2+1 vej på hele eller dele af strækningen mellem Kregme og Herredsvejen i Hillerød.

"For at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden. I Vejdirektoratets rapport for statsvejnettet 2019 forventes det at dele af strækningen i 2030 vil have en stor belastningsgrad. Forslaget skal finansieres af Venstres pulje til yderligere trafikinvesteringer på 9,5 mia. kroner," lyder udmeldingen fra de to Venstrefolk, og Hans Andersen uddyber:

"Vi skal forbedre infrastrukturen i Nordsjælland. Motorvejene helt til Frederikssund og Hillerød har selvfølgelig første prioritet. Men vi skal også løbende se på at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden på statsvejen fra Kregme og til Hillerød. Nu er lyskrydset åbent i Kregme, men vi er bestemt ikke færdige med arbejdet. Jeg kæmper videre på Christiansborg."

Michael Thomsen betoner vigtigheden af bedre vejforbindelse af flere årsager.

"Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi får skabt bedre fremkommelighed og øget trafiksikkerhed. Det vil en 2+1 vej eller en firesporet motortrafikvej kunne gøre. Derfor skal vi selvfølgelig også presse på, for at vi kommer i gang med at se på hvordan, vi får skabt forbedringer for mennesker bosiddende i Halsnæs Kommune," siger Michael Thomsen, borgmesterkandidat for Venstre. Trafikforhandlingerne foregår på Christiansborg i disse uger, og motorvejene til Hillerød og Frederikssund er to af de store nordsjællandske projekter i spil.