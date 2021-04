Forfatter vinder eftertragtet pris

Flere og flere bogelskere hører lydbøger, og der var da også stor tilslutning, da Mofibo Lydbøger for nyligt åbnede for afstemning om bedste bog i 10 kategorier. Der kom mere end 35.000 stemmer i alt, og den sikre vinder i kategorien bedste lydbog for børn blev forfatteren Katja Berger fra Frederiksværk.

Bogtitlen er Den Mandige Elg med bl.a. historien om en 'elgtastisk' ferie i den svenske natur, hvor mobilerne modvilligt er gemt væk, og den i stedet står på familiesamvær. Det blev en klar vinder i konkurrencen om Mofibo-brugernes gunst.

"Jeg er glad, overrasket og meget beæret, for jeg ser det som en meget eftertragtet pris, hvor læserne bestemmer," fortæller Katja Berger, som deler prisen med makkeren Daniel Brand.

"Det er mig der har skrevet, og Daniel har indtalt. Noget vi håber på at kunne gøre meget mere. Jeg har været forfatter siden 2016, på fuld tid de sidste fire år, og det er min første Mofibo Award. Jeg vandt Dansk Fantasys pris for årets danske fantasyforside tidligere i år for ungdomsromanen Lugnasad," fortæller den særdeles produktive forfatter, som allerede har mere end et dusin udgivelser på listen plus en del flere bøger er på vej her i 2021.

"I år bliver det til yderligere otte udgivelser, og en af dem er fortsættelsen af bogen Lugnasad. Desuden en ungdomsroman og en serie gysere for børn i 3.-4. klasse."

Katja Berger er uddannet boghandler, og fortæller at hun dengang synes det var sjovest at tilbyde kunderne nogle mindre kendte forfattere og titler, frem for de 'mainstream'-udgivelser, der oftest blev solgt flest af. Ud over at skrive bøger for børn og unge, beskæftiger hun sig nu også med redaktørhjælp hos flere forlag.