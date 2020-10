Se billedserie I løbet af skriveprocessen har Lasse Løager gået lange ture i den lokale natur med sin trofaste følgesvend, Jack. Foto: GREGERS OVERVAD

Send til din ven. X Artiklen: Forfatter vender sorgen på vrangen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forfatter vender sorgen på vrangen

Lasse Løager, Asserbo, er klar med sin fjerde roman - den hedder 'Ravnetanker' og udkommer 10. oktober

Halsnæs - 07. oktober 2020 kl. 09:03 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

BOGUDGIVELSE Lørdag 10. oktober udkommer Lasse Løagers fjerde roman, Ravnetanker.

Forfatteren, der er bosat i Asserbo, vender igen blikket mod Vestjylland, hvor han kommer fra.

Ganske som i debutromanen, Skyggefald, sætter Lasse Løager fokus på, hvad det gør ved mennesker at vokse op i rammer, der på ingen måde er sunde i forhold til at glide naturligt ind i samfundet.

Hvor debutromanen tog afsæt i ydre omstændigheder, overlevelsesstrategi og konsekvens, er der i Ravnetanker fokus på det bindemiddel, man sjældent får øje på, når relationelle storme raser: Kærlighed.

I Ravnetanker pendulerer forfatteren mellem tilstande, hvor den vågne er fortælleren, der beskriver en hverdag i Asserbo med duften af kaffe og lyden af en snorkende hund.

Der er også en anden side - den hvor en dreng er ved at drukne, mens de nærmeste betragter dødskampen, uden at komme barnet til undsætning. Bliv ikke inde, når alt håb er ude.

"Sorg skal have luft, sollys og gerne saltvand. Det er ækvivalent med et overfladisk sår, hvor man også ofte får at vide, at det skal have luft, så det kan hele. Hvis man sluger sorg, fylder den hele kroppen ud og mætter på en måde, der gør, at man ikke rigtigt kan tage andet ind," fortæller Lasse Løager og fortsætter:

"Jeg lærte tidligt ikke at bede om hjælp, for hvis jeg gjorde det, ville det også være nødvendigt at løfte sløret for alt det, der dengang ikke kunne siges. "

"Alt i livet handler om parathed, man kan heller ikke bede et æbletræ om at smide æblerne, førend de er modne til at falde. På samme måde, var jeg ikke klar til at tale eller skrive om sorg, før jeg forstod hvad den var kommet med."

Det omvendte kærlighedssprog "Vi lærte, at omsorg og ømhed var for svagpissere, derfor udviklede vi en anden måde at vise kærlighed på," fortæller Lasse Løager og fortsætter:

"Det, at sætte ord på følelser, blev set skævt på. Medmindre det var vredesudbrud og galde rettet mod 'de normale', der på en eller anden måde blev gjort til fjenden."

"Det er præcis dét, jeg ønsker at adressere i Ravnetanker - men også at forklare, hvordan sorgen, der kun eksisterer i kraft af kærlighed, kan tage sig ud, når man ikke har lært at afkode og tale om følelser," udtaler Lasse Løager.

Forfatteren har i løbet af skriveprocessen gået lange ture med sin hund Jack, siddet ved stranden og i skovene omkring Asserbo. Naturen har bidraget til at holde ham på benene. I et poetisk sprog og univers beretter han i bogen om, hvordan barnet, livet og kærligheden kan tages tilbage, når den ubærlige sorg rammer. Hvordan man kan samle det tabte. Brik for brik.

Bogen Ravnetanker udkommer lørdag 10. oktober. Der er bogreception i Salon Gaja, Liselejevej 15C, søndag 11. oktober kl. 14.