I juli 2016 var der som forsøg livredderpost på stranden i Lynæs i tre uger. Her er det livredder Martin Zillmer på posten. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Foreslår livredderpost i Lynæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foreslår livredderpost i Lynæs

Halsnæs - 28. maj 2020 kl. 12:18 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre i Halsnæs ønsker at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse på sit næste møde den 9. juni drøfter muligheden for at der i sommer også oprettes en livredderpost på stranden i Lynæs.

Frederiksborg Amts Avis skrev tirsdag, at Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste overvejer at udvide antallet af strande med livreddere, da man på baggrund af Corona-situationen venter flere besøgende på strandene og derfor - også med hensyn til smittefaren - gerne ser at strandgæsterne vælger andre end de mest besøgte strande.

Derfor ønsker Venstre dette punkt drøftet i udvalget: »Halsnæs kommune tager kontakt til Nordkystens Livredningstjeneste omkring livreddere på Lynæs Strand sommeren 2020. Det kan enten være en del af den planlagte udvidelse, eller, efter evt. aftale, en udvidelse derudover. Der må forventes et større tryk på de danske strande i år, ligesom antallet af kitesurfere og lignende allerede nu ser ud til at være rekordhøjt i Lynæs. Lynæs Strand er tillige meget søgt af børnefamilier.«

- Kommer der et politisk flertal, der ønsker en ekstra livredderpost i Lynæs, vil vi gøre hvad vi kan for at efterkomme ønsket, og vi skal nok finde de nødvendige livreddere, siger Thomas Møller Nielsen (V) i sin egenskab af bestyrelsesmedlem for livredningssamarbejdet på Nordkysten.

Det samme lyder fra cheflivredder John Mogensen:

- Alt kan lade sig gøre, når det drejer sig om badesikkerheden, og der kan være livredder i Lynæs og flere andre steder i det omfang, der er behov for det, siger han.

Livredningstjenesten har netop i denne uge startet hold med svømmeundervisning i Lynæs, og deltagere der kommer langvejs fra har udtrykt deres begejstring for stedet.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.