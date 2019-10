Foreningen Hunderevet og formand Frank Eske-Lund er sikre på, at Hunderevet har ligget ud for Spodsbjerg. De giver ikke meget for Peter Snabes undersøgelse af gamle sø- og landkort, for de har med hjælp fra Kystdirektoratet undersøgt havbunden. Foto:Niels J. Larsen

Forening: Vi har undersøgt havbunden - ikke gamle kort

Derfor fremkaldte det panderynker, da foreningen tidligere på ugen kunne læse et ekstranummer af det lokalhistoriske magasin Fortidsnyt, udgivet af Hundested Lokalhistoriske Forening og Arkiv, hvor civilingeniøren Peter Snabe argumenterer for, at Hunderevet ud for Spodsbjerg er en myte blot.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her