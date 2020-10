Forening: Udlejning er en levevej

Samrådet finder sted torsdag 22. oktober på Christiansborg. Her skal ministeren redegøre for, hvad der ligger til grund for forslaget om at reducere udlejning af sommerhuse til maksimalt 35 uger om året.

FL gør i en pressemeddelelse opmærksom på, at sommerhuslovens regler om udlejning forudsætter at lejeindtægterne er et supplement til eget brug af sommerhuset. Man refererer til et prospekt fra et firma (Skanlux, red.), der både bygger og formidler udlejning af kæmpesommerhuse, hvor et 12 personers hus, der lejes ud i 30 uger om året, kan indbringe ejeren en årlig indtægt efter skat på mere end 200.000 kr. Erhvervsstyrelsens vejledning lægger op til, at et ægtepar kan være ejere af tre til fire af sådanne huse.