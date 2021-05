Fremover skal alle enfamilieboliger sortere affald i fire 240 liter beholdere som disse. Hver beholder fylder 60 cm i bredden og 75 cm i dybden. Pressefoto.

Forbered dig på langt mere affaldssortering

Om godt et år skal vi til at sortere mere af vores affald - både helårsboliger og sommerhuse. Især sommerhusejere skal være forberedt på store forandringer, som allerede nu kræver opmærksomhed

I sommeren 2022 begynder nye affaldsbeholdere at rulle ud til alle husstande i Halsnæs. Vi skal nemlig alle sammen til at sortere endnu mere af vores affald, så det kan blive genbrugt i nye produkter.

Der er indført et nationalt krav om, at vi skal sortere i 10 forskellige slags affald. Det gælder både helårshuse, sommerhuse og etageboliger.

På vej mod mere genbrug I Halsnæs Kommune havde vi i 2020 en genanvendelsesprocent på 47 procent af syv typer husholdningsaffald.

"Vi er faktisk rigtigt gode til at sortere i Halsnæs. Vi er dog også meget bevidste om, at der skal mere til, hvis vi skal leve op til de skærpede krav. Derfor indfører vi flere affaldsbeholdere, fordi vi ved, at affaldsbeholdere tæt på kilden - det vil sige borgernes husstande - betyder, at det er lettere for den enkelte at sortere mere affald," siger Thomas Møller Nielsen, bestyrelsesformand i Halsnæs Forsyning.

Fra 2025 stilles der krav fra EU om, at genanvendelsesprocenten skal op på 55 procent, og at den i 2035 skal helt op på 65 procent.

"Jeg, og de øvrige byrådspolitikere, er helt bevidste om, at det for en tid vil kunne opleves som en omstillingsproces, der vil give lidt ændrede rutiner. Men når Halsnæs-borgere i forvejen er gode til at sortere, er vi fortrøstningsfulde med at komme i mål."

"Det gamle mundheld 'øvelse gør mester' vil hurtigt komme til sin ret. Vi gør jo det her, fordi det giver mening for den grønne omstilling, som langt de fleste danskere har taget til sig i større eller mindre grad," forklarer Thomas Nielsen.

Fire beholdere Alle enfamilieboliger - både helårshuse og sommerhuse - får fire nye affaldsbeholdere. I dag har helårsboliger tre beholdere: en til restaffald, en til bioaffald og en til papir, mens sommerhuse kun har en enkelt.

Fremover bliver der fire beholdere til syv forskellige slags affald:

En beholder med to rum til: restaffald og madaffald.

En beholder med to rum til: papir og metal.

En beholder til pap.

En beholder til plast og fødevarekartoner.

De sidste tre affaldstyper får man ikke beholdere til, det skal afleveres således:

Glas skal fortsat afleveres i de offentlige kuber.

Tekstiler kan afleveres i en sæk sammen med storskrald.

Farligt affald kan afleveres i en speciel miljøboks samtidig med storskrald.

Stor forandring for 8000 sommerhuse

Den største forandring sker for sommerhusene, som går fra en enkelt til fire affaldsbeholdere i 2022.

Hvis et område vurderer, at det vil være vanskeligt at have fire beholdere ved hver eneste husstand, vil der være mulighed for at etablere en løsning, hvor man deles om beholderne.

Fællesløsning: Er man mindst fire husstande, kan man etablere en fælles affalds-ø med nogle større beholdere på et areal i området.

Naboløsning: Der er også mulighed for at gå sammen to husstande om at deles om de fire beholdere.

TIDSPLAN 2. - 3. kvartal 2022: Helårs- og sommerhuse modtager fire nye beholdere.

3. - 4. kvartal 2022: Ordningen træder i kraft.

4. kvartal 2022: Gamle beholdere hentes af Halsnæs Forsyning "Vi vil meget gerne i dialog med de sommerhusområder, som gerne vil etablere fælles affaldsløsninger. Med ca. 8.000 sommerhuse i kommunen er vi godt klar over, at der vil være forskellige muligheder og ønsker, og derfor er det vigtigt for os, at vi finder løsningerne i dialog med sommerhusejerne," forklarer Abia Reindorf, Drifts- og projektleder i Halsnæs Forsyning.

På Forsyningens hjemmeside kan man under hnf.dk/ny downloade en infofolder om muligheden for fællesløsninger og naboløsninger.

Kom godt i gang med sorteringen

Sammen med de nye affaldsbeholdere uddeler Halsnæs Forsyning en 'startpakke' med en lille spand til sortering af madaffaldet i køkkenet sammen med en grundig vejledning i, hvordan man kender forskel på de mange forskellige slags affald.

"Det er vigtigt, at vi allerede fra starten af den nye ordning får sorteret affaldet rigtigt. Og med 10 forskellige slags affald kan der være en del at holde styr på. Derfor sørger vi for at informere grundigt både før ordningen går i gang, og når vi deler beholderne ud," forklarer Abia Reindorf.

Mød affaldsvejlederne Hen over sommeren 2021 kan man se de nye affaldsbeholdere på en udstilling på genbrugspladserne i Frederiksværk og Hundested.

Der vil også være åbent hus flere weekender, hvor affaldsvejledere fra både Forsyningen og Kommunen vil være klar til at svare på spørgsmål om den nye ordning, mulighederne for fælles affaldsløsninger og affaldssortering i almindelighed.

De besøgende kan også få en hjælpende hånd med at tilmelde sig Forsyningens SMS-service eller printe en kalender over affaldstømninger.

Med appen 'Affaldsportal' får man besked, før beholderne skal tømmes - og man kan se, hvilke dage skraldemændene tømmer de forskellige beholdere.

Første åbent hus arrangementer er lørdag 5. juni samt søndag 20. juni på både Frederiksværk og Hundested Genbrugsplads. Begge dage klokken 12 - 16. kim.larsen@sn.dk