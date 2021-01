Holder forældrene i Halsnæs deres børn hjemme fra dagtilbud, som både statsminister Mette Frederiksen og borgmester Steffen Jensen har opfordret til, så kan de fra 1. februar fritages for at betaling til tilbuddet. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Forældre kan fritages for betaling til dagtilbud

Halsnæs - 30. januar 2021 kl. 12:00 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Alle forældre i Halsnæs Kommune, der følger regeringens opfordring om at holde deres børn hjemme fra daginstitutioner, kan nu blive fritaget for betaling. Socialdemokratiet foreslog på sidste uges økonomiudvalgsmøde, at forældrene kan søge om orlov fra dagtilbuddet i en måned ad gangen, og det forslag har fået positive tilbagemeldinger.

- Derfor vil vi selvfølgelig tage initiativ til at oprette muligheden hurtigst muligt, så den gælder fra 1.februar, skriver borgmester Steffen Jensen(S) på Facebook.

Forslaget vil formentlig først blive vedtaget efter 1. Februar, men vil få tilbagevirkende kraft.

Opbakning Forslaget får blandt andet støtte fra Venstre. Partiets borgmesterkandidat Michael mener ikke, det er rimeligt, at forældre som har mulighed for at holde deres børn hjemme, også skal betale for noget, de ikke bruger.

- Både Statsminister Mette Frederiksen og Borgmester Steffen Jensen har opfordret forældre til i videst muligt omfang at holde deres børn hjemme. De forældre, som har mulighed for det, bør derfor kompenseres for det, siger Michael Thomsen.

Ordningen skal gælde de kommende måneder, og når forældrene vælger at sende barnet i dagtilbud igen, kommer de tilbage til den samme plads.

- Vi opfordrer Borgmesteren til hurtigst muligt at sætte det i gang, så vi hjælper de forældre, som hjælper Halsnæs kommune og de ansatte i dagtilbud ved at holde deres børn hjemme i denne ekstraordinære situation, siger Michael Thomsen og anfører, at såfremt der kommer en tilsvarende ordning fra staten, så vil den kunne erstatte den aforeslåede.

Uambitiøst Ikke alle falder dog på halen over Socialdemokratiets forslag. Byrådsmedlem Sune Raunkjær(V) spørger lige som flere forældre, hvorfor tilbuddet ikke gælder fra 1.januar.

De ønsker desuden, at ordningen gøres mere fleksibel.

- Jeg synes det er uambitiøst. For det første burde det gå tilbage til 1. januar da både statsminister og borgmester omkring nytår kraftigt opfordrede til at holde børnene hjemme hvis muligt. Derudover bør det kunne deles op i blokke af 14 dage som andre kommuner. Det ville være en langt bedre og mere fleksibel ordning for forældrene, skriver Sune Raunkjær til borgmesteren og går altså mod sit eget partis udmelding.