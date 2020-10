Lillebjerg Skole blev indviet for to måneder siden i nyrenoverede lokaler på den tidligere Storebjergskole. Men den ny skole føles mere som et opbevaringssted end et skoletilbud, lyder det i en skarp kritik fra forældrene i skolebestyrelsen. Arkivfoto.

Forældre: Ny skole mangler kvadratmeter og faglokaler

Lillebjerg Skole føles mere som et opbevaringssted end et skoletilbud, lyder det i en skarp kritik af den nyåbnede specialskole fra skolebestyrelsen

Halsnæs - 07. oktober 2020 kl. 13:46 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

SKOLE Det er kun ca. to måneder siden, at Lillebjerg Skole blev indviet i nyrenoverede lokaler på den tidligere Storebjergskole i Hundested. En ny kommunal specialskole til afløsning for Bøgebjerggård.

Men Lillebjerg Skole lever tilsyneladende ikke op til de forventninger, som forældre har haft til den ny skole.

Det fremgår med al tydelighed af det høringssvar, som skolebestyrelsen sendte i forbindelse med budget 2021-2024. Heri står blandt andet:

"... det er meget ærgerligt og meget uforståeligt, at der ikke er prioriteret faglokaler på skolen. Netop vores børn har ekstra meget brug for netop faglokaler. Målgruppen på Lillebjerg Skole har store udfordringer / dårlige erfaringer med undervisning generelt. De fleste af skolens elever har brug for musisk/kreativ tilgang til undervisningen, eller de praktiske undervisningsform som træværksteder/science lokaler."

"Man stor som forældre tilbage med følelsen af, at Lillebjerg Skole mere er et opbevaringssted end et skoletilbud. At de kan låne lokaler på andre skoler, har før vist sig som en dårlig ide, da børnene ikke kan rumme det."

Forældrene oplever også, at skolen mangler kvadratmeter og lokaler i det hele taget:

"Vores elever er presset ind i små lokaler, uden mulighed for at dele dem op. Eller skabe rum for enkelte elever alene. Noget målgruppen skriger på."

Heller ikke skolens normering, lever op til forældrenes forventninger:

"... normeringen, sammenholdt med den elevgruppe der er indskrevet på Lillebjerg Skole, står ikke mål med hinanden. Mange (...) elever kalder i perioder på en til en, og nogle elever kalder konstant på en til en," står der videre i høringssvaret fra forældrebestyrelsen på Lillebjerg Skole.

Kritikken tages alvorligt Halsnæs Avis har bedt udvalgsformand Helge Friis (S) forholde sig til forældrenes kritik. Han svarer:

"Det har aldrig været nogen forudsætning, at der skulle være faglokaler på Lillebjerg Skole. Da børnene var på Bøgebjerggård, brugte de faglokalerne på Hundested Skole, og det skulle de fortsætte med. Det er status quo. Jeg har ikke før hørt kritik fra medarbejdere eller ledelse, at det skulle være et problem."

"Skulle vi lave en skole med faglokaler til både biologi, geografi, fysik, hjemkundskab osv. til så få elever, havde det været en helt anden og langt dyrere løsning," understreger Helge Friis.

"At man godt kunne tænkte sig nogle flere kvadratmeter, hørt jeg allerede ved indvielsen. Så det er ikke nyt for mig. Jeg tager kritikken alvorligt og vi kigger nærmere på det, jeg vil også gerne vende det med medarbejdere og ledelse."

"Med hensyn til normering, så er gælder det alle tilbud, at man altid kunne ønske en normering, som var bedre."

"I budgetforliget har vi i øvrigt aftalt at lave en undersøgelse af alle tilbud på det specialiserede børneområde. Både dem som kommunen selv står for, og de tilbud vi køber os ind på andre steder," fortæller Helge Friis og tilføjer:

"Her vil også Lillebjerg Skole blive analyseret: Er 50 pladser det rette antal? Er kvaliteten i orden? Og så videre."