For første gang i tre år: Festdag for Halsnæs' unge

For første gang i tre år fejres grundlovsdag, og det bliver med et fokus på og for de unge.

Årets grundlovsdag bliver fejret i Gjethuset i Frederiksværk 5. juni klokken 13-15 og bliver et arrangement for byens unge - 8.,9. og 10. klasse, gymnasieelever og øvrige unge i aldersgruppen 15-20 år i Halsnæs.

Temaet er nærmere bestemt »Børn og Unges rettigheder og på programmet er blandt andet Helle Lunderød(S), formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Ungerådet holder årets grundlovstale om unge og demokrati og Hundested skole står for et live-interview med unge om elevdemokrati og børns rettigheder.

- Det var oprindeligt meningen, at temaet til Grundlovsfejringen i 2020 skulle være unge og unges rettigheder, men det måtte vi aflyse. Fokus har derfor denne gang været at lave noget med de unge og for de unge, siger Helle Lunderød og fortsætter:

- De unge har selv været med til at skabe arrangementet i deres ånd, og det bliver starten på en demokratiproces for de unge, som skal lede frem til kommunalvalget.

Udover taler og interview vil også komiker Mahamed Habane kigge forbi og sørge for et godt grin.

Han har fornyligt deltaget i Stormester på TV 2, men har i flere år været en del af dansk stand-up og lavede sit første one-man show »Man in Black« i 2018.

Ikke siden 2018 Tanken om at gøre Grundlovsmarkeringen til en folkefest blev lanceret i 2018, hvor man første gang afviklede et større arrangement omkring Torvet og plænen ved kanalen i Frederiksværk, men siden har grundlovsfejringen ikke fundet sted.

Både i 2019 og 2020 måtte arrangementet nemlig aflyses.

Det skulle oprindeligt være gentaget 2019, men så valgte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen(V), at der skulle holdes folketingsvalg på datoen. Siden fulgte planer om at lave Grundlovsdagsfejringen den 5. juni 2020 med en masse aktiviteter og et spændende program. Grundet restriktioner i forbindelse med Covid-19 valgte Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati dengang at aflyse arrangementet.

Årets Grundlovsdagsfejring bliver altså den første i Halsnæs Kommune i tre år.

- Vi blev først sent klar over, hvordan det kunne afholdes i år, og det det var bestemt også en mulighed at aflyse, fordi der ikke kan afholdes et stort show for alle . Men det betyder meget for os som fællesskab at holde fast i traditioner og ikke lade os slå ud, og det betyder noget at samles på demokratiets festdag, siger Helle Lunderød.

Grundlovsarrangementet er gratis - og kræver ikke tilmelding. Der vil dog være begrænset pladser. Undervejs bydes der på noget at spise. Dørene åbner kl. 12.30, og det er påkrævet med enten gyldigt coronapas eller en negativ coronatest der maksimalt er 72 timer gammelt.

Man skal bære mundbind, når man går eller står i Gjethuset.