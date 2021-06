Se billedserie Borgmester Steffen Jensen fortæller bl.a. Michael Thomsen og direktør Ulla Brinch hvad han forestiller sig med vejen fra havnen op mod centrum ved Smeden og Vodbinderen. Michael Thomsen kalder det kerneaksen i den kommende plan. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Fonde vil støtte rå udvikling i Hundested Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fonde vil støtte rå udvikling i Hundested

Halsnæs - 18. juni 2021 kl. 10:15 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

»Der skal udarbejdes en overordnet helhedsplan for udviklingen af Hundested Havn - i et samarbejde med ejerne af havnen og byens befolkning.« »Hundested bymidte skal ha' et løft. Og borgerne skal tages med på råd.«

To citater om Hundested havn og by. Ikke sagt i går, men fundet i avisens arkiv fra henholdsvis 2006 og 2008! Men nu virker det til at politikere, havnen, erhvervslivet og Hundesteds borgere vil gøre alvor af et byudviklingsprojekt, der skal sætte gang i udviklingen af Hundested. Under en overskrift om et »råt og autentisk Hundested«.

Processen er nu igang for alvor, og derfor havde Halsnæs Kommune torsdag inviteret på en havne- og byvandring i Hundested, hvor borgmester Steffen Jensen (S) og gruppeformændene Anja Rosengreen (SF), Michael Thomsen (V) og Thue Lundgaard (EL) deltog. De udgør en politisk følgegruppe knyttet til projektet. Med på turen var også fra administationen direktør Ulla Brinch og Mads Farsø, der er ansat som projektleder.

Tre fonde klar Halsnæs Kommune har foreløbig afsat 2,8 mio. kr. i budgetterne frem til 2023 for at planlægge en parallel til Frederiksværks Stålsat By i Hundested. Som i Frederiksværk udskrives der en arkitektkonkurrence, der skal afsluttes i 2022. hvorefter man for alvor skal søge midler til at sætte idéerne i søen.

Men allerede nu har der vist sig interesse fra flere sider om at være med til at skabe det »ny«, rå og autentiske Hundested. Således har både Realdania, Dansk Kyst- og Naturturisme og Statens Kunstfond meldt sig på banen med bidrag og ønske om at være med ved bordet og følge projektet til dørs.

Samlet er der foreløbig søgt fondsmidler for ca. 775.000 kr. Blandt de beløb 145.000 kr. fra Statens Kunstfond, som tilsyneladende ikke »bærer nag« til Halsnæs Kommune fordi et politisk flertal i sidste øjeblik trak stikket for en kunstnerisk lysudsmykning, som kunstfonden havde bakket op om.

Realdania er også med omkring Stålsat By m.v. og har i sin tid støttet projektet med Mellemrummet i Hundested, så man er også interesseret i den fortsatte udvikling, og det samme er Dansk Kyst- og Naturturisme, som er en »erhvervsdrivende fond, der arbejder for bæredygtig vækst og udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark.«

Kerneaksen Den længe ventede helhedsplan for Hundested kører i princippet på to spor. Et er ønsket om at etablere et Arktisk Center på Nordmolen som en ny stor turistattraktion. Det andet er at skabe den bedre sammenhæng mellem by og havn, som der har været talt om i lige så mange år som tankerne om et arktisk center har svævet i luften.

Blandt tankerne er at skabe en sammenhængende gågade, der starter eller slutter på havnen ved Spisehuset Knud og området op til Hundested-Rørvig færgelejet og havnestationen, der i fremtiden kan hedde Arktisk Center. I den forbindelse skal der ses på trafikløsninger, bl.a, omkring Nordre Beddingsvej på stykket fra havnen op til Strandvejen og videre til Nørregade.

Et sted hvor der ifølge Steffen Jensen er for megen trafik på kryds og tværs og hvor man gerne skal have bilerne væk, mens Michael Thomsen på rundturen kaldte dette for kerneaksen af det kommende projekt.

Toglosseplads Et andet område, der er fokus på, er stationsområdet og ikke mindst det store rangerområde, som Steffen Jensen kaldte både »stationskirkegård« og »toglosseplads«.

- Vi er i kontakt med Lokaltog, der ejer en stor del af arealet, og de er klar til at gå med ind i projektet. Området er ikke noget der pynter, og det skærer by over, ligesom selve stationsområde er en asfaltørken, fortalte direktør Ulla Brinch.

En tanke er at der på en del af stationsarealet kan etableres parkeringspladser for at få færre biler ved selve havneområdet, som havnen allerede har sat gang i at forhindre ved at indføre betalingsparkering, der nu - som avisen kunne fortælle i går - også er ved at brede sig til byens supermarkeder.

Andre emner er længden på gågaden i Nørregade og om der forskellige steder kan skabes nye små byrum og tænkes nyt i forhold til butiksindgange m.v.

Havneplaner - Det er vigtigt at inddrage alle i processen, lokalbefolkningen og havnen er medspillere sammen med erhvervs- og foreningsliv, og mange har allerede meldt sig på banen. Vi skal undgå en knopskydeplan, det hele skal gerne kobles sammen, så der skabe et byrum fra gågade til kulturhavn, siger borgmester Steffen Jensen.

Hundested Havn I/S har allerede fremlagt planer for området ved Kajgaden, hvor der i dag er parkering, legeplads og udlejningshytter - et område som projektleder Mads Farsø kalder byens bedste grund, placeret centratl mellem de to veje der fører op til Nørregade og som skal være kernen i den sammenhæng man ønsker at skabe.

Havnen ønsker at skabe et nyt bytorv med markedsplads og bygge hotellejligheder på området. De tanker mener Steffen Jensen godt kan forenes med det samlede projekt.

- Havnen skal også kunne se sig selv i det, men at vente til der er en samlet plan kan også være økonomisk fordelagtigt for havnen, siger Steffen Jensen med tilføjelsen at det tidligere forløb omkring Nordmolen »ikke var det kønneste.«

Borgerne med Enhedslisten var ikke med i aftalen om at kommunen købte Nordmolen tilbage, og på et byrådsmøde var Thue Lundgaard tæt ved at gå imod bevllingen til opstarten af byudviklingsprojektet i Hundested, da han savnede sikring af borgerinddragelsen. Han endte dog med at stemme for efter at være gjort opmærksom på, at han ved at stemme imod ville løbe fra den indgåede budgetaftale.

- Det vigtigste for os er at at sikre at borgerne er med, ellers kan vi ikke se os selv i projektet. Og det skal for alt i verden ikke ikke blive for elitært. Det handler om det rå Hundested, det er hyggeligt, når der er lidt roderi som omkring vodbinderen. Det er det Hundested står for og får folk til at komme her, siger Thue Lundgaard,

Også Anja Rosengreen (SF) understregede på rundturen at byen skulle være for borgerne og at projektet ikke må medføre, at der afvikles natur.

Overnatning For borgmester Steffen Jensen er det også vigtigt at det rå indtryk bevares i Hundested, som ikke skal ligne Gentofte.

- Jeg har jo været i Liverpool flere gange, her er områder man kan kalde klondyke-agtige, med en hyggelig stemning i baggårde med små rstauranter, siger han.

Michael Thomsen, der har tilbragt en del af sin barndom i Hundested, ser frem til den kommende proces og de input kan vil komme udefra:

- Vi er ofte begrænset af mangeårige vaner om hvordan tingen. Det er vigtigt få andre idéer og blive klogere, og derfor skal alt i spil når vi skal skabe den samlede plan for by og havn.

Blandt fokusområder til det kommende arbejde skal endelig nævnes behovet for flere overnatningsmuligheder i Hundested. Både for at få turister til at blive flere dage, for at udvide sæsonen og kunne indlogere den arbejdskraft man håber kommer til, hvis det lykkes for Hundested at blive servicehavn for den kommende Hesselø Havmøllepark.