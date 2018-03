Send til din ven. X Artiklen: Folketinget vil gøre Halsnæs-projekt til lov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folketinget vil gøre Halsnæs-projekt til lov

Halsnæs - 16. marts 2018 kl. 10:05 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Færre kontaktpersoner, tryggere sagsforløb og bedre overblik.

Det er fordele ved projekt »Sammen om ny velfærd«, som Halsnæs Kommune har arbejdet på siden 2016. Sidste år blev projektet koblet på frikommuneforsøget »Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren«, og resultaterne derfra er allerede så lovende, at Finansministeriet har lagt op til, at mulighederne i frikommuneforsøget gøres til lov.

Dermed kan kommuner i hele landet få mulighed for at forenkle kontaktforløbet for borgere med komplekse problemstillinger. Borgere, som ellers ofte ville blive sendt rundt til flere forskellige møder og medarbejdere på rådhuset og blive sat over for forskelligrettede indsatser.

I) »Sammen om ny velfærd« får de visiterede borgere én såkaldt borgerkonsulent i kommunen, som på tværs af fagområder kan træffe afgørelser og arbejde med borgeren omkring størstedelen af vedkommendes problemstillinger.

- Formålet i frikommuneforsøget var at skabe et fælles mål for alle indsatser uanset fagområde og samle det i én plan. I Halsnæs Kommune er vi så gået skridtet videre og har samlet det hos én kontaktperson, der altid tager afsæt i borgerens behov. Det giver en meget mere simpel vej igennem kommunen, siger direktør Lisbeth Rindom, Halsnæs Kommune.

Flere ministre har været på besøg i Halsnæs for at høre nærmere om projektet, og i kommunen var man allerede i gang med at se på, hvordan man kunne forenkle arbejdsgangene for både borgere og medarbejdere, da muligheden for at komme med i frikommuneforsøget opstod.