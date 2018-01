Det ny læringsmiljø på den ombyggede Hundested Skole håber man i Halsnæs Kommune kan være med til at løfte niveauet både når det handler om karakterer og trivsel. Foto: Niels J. Larsen

Folkeskoler halter fortsat bagefter

Halsnæs - 06. januar 2018 kl. 05:29 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det faglige niveau og trivslen blandt eleverne på folkeskolerne i Halsnæs er fortsat under landsgennemsnittet. Det var ellers i 2017, man senest skulle have nået landsgennemsnittet i karakterer ved afgangsprøverne i 9.klasse, men efter flere års fremgang oplevede man et samlet mindre dyk og en markant nedgang i faget matematik, der ellers har været et af satsområderne.

Det fremgår af det udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet, som i øjeblikket er til høring, efter at rapporten i december blev præsenteret for udvalg og byrådet. Når høringsfasen er overstået 25. januar skal der arbejdes med den endelige rapport, som behandles politisk til marts af det ny byråd, hvorfor man på december-mødet undlod en debat om indholdet.

Trods nedgangen i karaktergennemsnittet for særlig matematik var den nu tidligere formand for Udvalget for Skole, Familie og Børn Michael Thomsen (V) dog ikke bekymret for fremtiden:

- Jeg havde meget gerne set, at vi var kommet op på landsgennemsnittet, men jeg er stolt af de resultater der er skabt og er sikker på at vi vil se en fortsat udvikling med et forbedret fagligt niveau, sagde Michael Thomsen på byrådsmødet.

