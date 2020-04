Det er mest større bidrag Hundested Erhvev har modtaget til Hundested Folkeaktier, men Mark Rydahl understreger at også små beløb tæller og man gerne vil have mange med. Foto: Niels J. Larsen

Folkeaktier tæt på 200.000 kroner

Halsnæs - 02. april 2020 kl. 04:14 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

188.850 kr. Det var onsdag formiddag beløbet, der hidtil er indsamlet til Hundested Folkeaktier - initiativet fra Hundested Erhverv for at hjælpe byens forretninger, restauranter og andre virksomheder gennem Corona-krisen.

- Vi nærmer os den næste milepæl på 200,000, så det går den rigtige vej. Det er en fantastisk opbakning, siger Mark Rydahl fra Knokleriet og Hundested Erhverv.

Han fortæller som eksempel om en af bidragyderne, en pensionist, der har har købt for 20.000 kr.

- Han er flyttet hertil for 10 år siden efter at have haft helt almindeligt arbejde som elektriker gennem livet og er så glad for den udvikling Hundested har gennemgået i de 10 år. Han vil nødigt se det gå den anden vej og havde tænkt over, at han gerne ville bidrage ordentligt, så det gør han ved at lade en del af en uventet arv gå til byen, fortæller Mark Rydahl.

Over 160 personer eller virksomheder har indtil nu bidraget med køb af folkeaktier for at støtte det lokale erhvervsliv, hvor tanken er at bidragyderne får deres indskud tilbage i form af gavekort.

- Det er tankevækkende at folk køber for relativt store beløb, men vi vil også¨gerne have aktiveret de som ellers ville have brugt 50 eller 100 kr. for at købe en café latte i en af de lukkede caféer, siger Mark Rydahl for at understrege at alle beløb, også de små, er velkomne.

Det er mindre end to uger siden Hundested Erhverv lancerede Hundested Folkeaktier. Meget snart er man klar til de første udbetalinger til trængte virksomheder, der har mulighed for at ansøge om hjælp.

- Pengene skal ud og arbejde så hurtigt som muligt, men det skal være en ordenrligt proces, der er fuldstænding gennemsigtig og truffet på et sagligt grundlag. Vores revisionsfirma Nørrevision, har sagt ja til gratis at hjælpe med det og sætte deres stempel på, at det bliver gjort på den rigtige måde, siger Mark Rydahl.

