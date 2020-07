Borgere og virksomheder kunne fredag - og igen lørdag - modtage gavekort tilsvarende det beløb, de støttede folkeaktien med. Privatfoto

Folkeaktier rundede halv million: Nu giver de tilbage til borgerne

Halsnæs - 10. juli 2020 kl. 19:42

546 borgere og virksomheder købte under coronakrisen Hundested Folkeaktier for at støtte det lokale erhvervsliv. Fredag fik aktiekøberne tak for hjælpen, da der på Gubben Torvet i Hundested blev uddelt gavekort fra de virksomheder, der har fået støtte gennem folkeaktierne.

- Vi er spændt på at se, hvor mange der dukker op, så vi kan sige 500.000 gange tak til dem, siger Mark Rydahl, idemand til folkeaktien, da Frederiksborg Amts Avis fanger ham, inden fredagens uddeling af gavekort går i gang.

I alt er der blevet solgt aktier for over en halv million kroner. Det betyder en gennemsnitsstøtte på cirka 900 kroner.

- Folk har været så støttende - både med små og store beløb. Det har været vildt at opleve, siger Mark Rydahl.

Han oplyser, at det største bidrag til puljen er på 50.000 kroner og er fra en anonym donor.

- Vedkommende vil ikke have gavekort eller sit navn frem. Det er bare for at støtte og sindssyg god stil, siger Mark Rydahl.

Lokal opbakning Hundested Folkeaktier blev født i kølvandet på Mette Frederiksens tale til nationen, hvor hun lukkede store dele af Danmark ned. Knap en uge senere var Hundested Erhverv klar med et initiativ, der skulle støtte de lokale erhvervsdrivende. På lidt over to måneder har borgere og virksomheder købt folkeaktier for 504.070 kroner.

- Det vidner om en kæmpe lokal opbakning til erhvervslivet, og det viser noget af det, der er kernen i Hundested. Folk er gode til at støtte op og stå sammen, siger Mark Rydahl og forklarer, at Hundested Erhverv ikke på forhånd turde sætte et mål for, hvad initiativet kunne indbringe.

- Vi håbede nok på et par hundrede tusind kroner, men at det blev overgået så eftertrykkeligt er et kæmpe skulderklap til byens borgere. De har givet en unik hjælp til erhvervslivet, og det er fantastisk at have butik i en by, hvor folk vil butikslivet, siger Mark Rydahl.

Hårde tider Han ved, hvad han snakker om. Mark Rydahl er indehaver af tøjbutikken Knokleriet på Nørregade i Hundested og har selv haft det svært under coronakrise.

- Vi har tabt en masse penge på de to måneder, hvor krisen kradsede hårdest. De penge når vi ikke at hente ind til sommer, men forhåbentlig kan vi gnave lidt af tabet ind, siger Mark Rydahl, som både har søgt offentlige hjælpepakker og den lokale pulje fra folkeaktierne.

Støtte til 16 I alt har 16 lokale virksomheder søgt og fået midler fra den pulje, som er samlet ind via folkeaktierne.

- Virksomhederne har fået lov at søge op mod 50.000 kroner, men det har højst været muligt at søge 20.000 kroner ad gangen, så ikke én virksomhed kunne tømme puljen fra start, forklarer Mark Rydahl.

Han er ikke i tvivl om, at initiativet har gjort en forskel.

- Jeg synes, at det er en kæmpe håndsræk til erhvervslivet, og det må varme på bundlinjen de fleste steder, hvor likviditeten er presset, at der dumper 20.000 kroner ind for salg af gavekort, siger han.

Om folkeaktierne ligefrem har reddet nogen fra at gå konkurs, aner han ikke.

- Effekten af coronakrisen har et længe perspektiv end det, der lige kan måles nu. Det kommer os an på, hvor god en sommer vi får, og hvad der sker til efteråret. Men jeg er sikker på, at det har hjulpet virksomheder nemmere gennem krisen, siger Mark Rydahl.

Stoppede på halv million Det var den 29. maj, at folkeaktierne rundede en halv million Herefter indstillede Hundested Erhverv initiativet.

- Det skyldtes, at Danmark så småt begyndte at åbne igen. Der begynder at komme mennesker i byen igen, så det gav ikke længere mening, at projektet her skulle bære virksomhedern.e Nu skal de selv ud og have fat i kunderne igen, siger Mark Rydahl.

Uddelingen af gavekort fortsætter lørdag fra klokken 10-14.