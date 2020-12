Folkeaktier: Gavekort gives videre til julehjælp

Hundested Folkeaktier blev lanceret i foråret og indsamlede mere end 500.000 kroner til det coronaramte erhvervsliv, som kvitterede med gavekort til aktionærerne.

Nu får projektet en julevarm drejning, for en større andel af aktionærerne har valgt at give deres gavekort videre som julehjælp til trængte familier lokalt, melder Hundested Erhverv, som stod bag folkeaktierne.

Projektlederne Kenneth Weesgaard og Mark Rydahl fortæller:

"Projektet forløb over al forventning, og rigtig mange af byens virksomheder fik en økonomisk håndsrækning i en svær tid. Aktionærerne har kunnet afhente deres gavekort siden juli måned, men der fortsat en del tilbage, og vi tænkte derfor, at de i stedet kunne gå til et godt formål. Derfor har vi besluttet, at sætte en deadline for afhentning af gavekortene den 14. december. Resterende gavekort vil herefter blive doneret til Torup Sogns julehjælp."

De oplyser videre, at alle der endnu ikke har afhentet gavekortene er informeret, og flere har allerede meldt tilbage, at de med glæde vil give deres gavekort videre til dem, der har brug for en håndsrækning i juletiden.

"Vi forventer derfor, at kunne overrække sognets julehjælp en masse gavekort til en samlet værdi af ca. 50.000 kroner. Dermed afsluttes projektet på fineste vis, og viser værdien af en stærk lokal forankring. Det lokale erhvervsliv støtter de lokale foreninger og borgere. Da de var i problemer, stod borgere klar med hjælp. Og nu kan vi lave den endelige sløjfe, ved at borgere og virksomheder hjælper de trængende med at få en dejlig jul," fortæller Kenneth Weesgaard og Mark Rydahl.

Aktionærer har fortsat mulighed for at hente gavekort i tøjbutikken Knokleriet den 4. december kl. 10-18, den 7. og 14. december kl. 14-16, hvorefter resterende gavekort overrækkes til sognets julehjælp omkring den 16. december.