Narkosalget i Halsnæs er blevet mindre synligt. Det foregår nu mere via digitale platforme eller fra biler/knallerter frem for faste lokationer. Arkivfoto: AdobeStock.

Fokus på bandekriminalitet, vold og unges adfærd

Politiet og Halsnæs Kommune er ved at lave handleplan for den lokale indsats de næste to år - tre indsatsområder prioriteres