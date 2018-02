Kuponen, der var 18 mio. kr. værd, blev købt i Kvickly i Frederiksværk. Foto: Danske Spil

Førtidspensionister vinder 18 millioner

Det er et ældre ægtepar fra Halsnæs, der har vundet 18 millioner kroner i lotto. I weekenden kom det frem at andenpræmien i Eurojackpot på ikke mindre end 18,4 mio. kr. var vundet på en kupon købt i Kvickly i Frederiksværk.

I følge Danske Spil er de nybagte mangemillionærer et dansk ægtepar, der er i slutningen af 60'erne og har været førtidspensionister i en del år. Danske Spil har talt med parret, der ellers ønsker at være anonyme, efter at de mandag var i banken og fik et forskud på 200.000 kr. udbetalt.

- Ved du hvad. Igennem så mange år har vi spinket og sparet for bare at kunne få lov at blive i vores hus. Vi blev begge førtidspensionister - blandt andet på grund af en fejloperation og masse forskellige sygdomme, og det har været nogle ekstremt hårde år, fortæller manden til Danske Spil og fortsætter:

- Det her, er simpelthen en ny begyndelse. Og vi har ingen tid at spilde. Lige nu holder jeg foran INVITA, som forhåbentlig kan finde os et nyt badeværelse, jeg har allerede været i kontakt med Svane Køkkener. Så snart jeg er færdig her, skal jeg ud og hente den BMW, som jeg var ude at se i går. Jeg har altid ønsket mig en lækker bil, og jeg har bestilt den med hele svineriet!

Manden har spillet Lotto fra spillets begyndelse, og siden blev Eurojackpot-lotteriet føjet til - dog uden at føre de store gevinster med sig. Indtil en weekend i februar 2017.

- Jeg sad lørdag formiddag og ville lige tjekke tallene. Du ved, man tænker jo ikke, at man vinder, så jeg tog det meget roligt. De første fire rækker var der heller ikke noget på. Men så den femte række... Jeg troede ikke mine egne øjne og måtte kalde på min kone. Da det gik op for hende, at vi havde vundet, tabte hun fuldstændig mælet og tårerne begyndte at trille, fortæller han.

Han konstaterer at parret ikke forventer at kunne bruge alle pengene selv:

- Jeg har altid sagt, at hvis der var en 50'er tilbage at arve efter min død, så var det fordi, jeg havde talt forkert. Nu er sagen en helt anden, og det er bare så skønt at vide, at vi kan være noget for familien igen. Jeg må indrømme, at der de sidste par år ikke har været så meget overskud. Men det er der nu.

Parret har seks sammenbragte børn, 11 børnebørn, to oldebørn og et plejebarn. Parret tænker også at donere nogle penge til Dansk Handicapforbund og Julemærkefonden, så det kan være der er godt nyt på vej til Julemærkethjemmet Kildemose i Ølsted.

- Og så har vi nogle nære venner, der ikke har det så nemt. De skal bare sige til, hvad de skal bruge, lyder det fra den nybagte mangemillionær.

I starten af 2017 vandt et ægtepar fra Ølsted den hidtil femtestørste gevinst i Eurojackpot på 114 mio. kr.