Første tilfælde af fugleinfluenza i Nordsjælland: Død grågås vækker ikke berymring i styrelse

Én svale gør ingen sommer, lyder et gammelt ordsprog. Talemåden handler om, at enkeltstående begivenheder ikke nødvendigvis er udtryk for en generel tendens. Med en let omskrivning, hvor vi stadig bliver i den ornitologiske verden, passer ordsproget glimrende på artiklen her. For selvom det første tilfælde af den nye højpatogene fugleinfluenza - H5N5 og H5N8 - nu er fundet nær Melby Enghave i Halsnæs, så får det ikke alarmklokkerne til at ringe hos Fødevarestyrelsen. Én død grågås gør intet udbrud, lyder beskeden.