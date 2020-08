Halsnæs Kommune har besluttet sig for en bidragssmodel til kommunens andel af det store kystsikringsprojekt Nordkystems Fremtid. På et borgermøde vil kommunen oplyse, at det er lodsejere i første række, som skal betale en del af regningen. Foto: Allan Nørregaard

Første række får regningen for kystsikring

- Vi har rent politisk afklaret den model og bidragsfordeling, som vi mener, er bedst at gå videre med. Derfor kan vi lige så godt komme i gang, for vi ved ikke, hvor de store storme kommer igen, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune.

Halsnæs Kommune ejer cirka 20 procent af kyststrækningen og står her for udgifterne til kystsikring. På borgermødet vil kommunen opfordre til, at der oprettes et nyt kystlaug, som lodsejerne betaler deres andel gennem. Det vides endnu ikke, hvor store udgifterne til den enkelte lodsejer bliver.