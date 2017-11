Første penge afsat til ny skole

Inden det forslag fik opbakning fra alle undtaget Enhedslistens Lisbet Møller, der undlod at stemme, fik det Michael Thomsen (V) til at spørge til, hvad det var socialdemokraterne ville omkring ny skole, samtidig med at han udtrykte bekymring for, at en ny udsættelse af beslutningen på tre måneder ville betyde, at den ny skole ikke ville stå klar til skoleåret 2020-21.