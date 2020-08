Første gang nogensinde: Gymnasiet aflyser musical

Coronavirus har i mange måneder medført aflysninger af arrangementer på stribe, og nu har pandemien slået benene væk under endnu show. For første gang i Frederiksværk Gymnasium & HFs historie bliver der i ingen musicalforestilling.

Gymnasiets musical trækker hvert år et stort publikum til Gjethuset, og i år skulle de talentfulde elever have opført High School Musical.

- Det er simpelthen ikke forsvarligt indenfor de retningslinjer der er udstukket fra sundhedsministeriet i forbindelse med Corona-pandemien. Selvom smittetrykket i Halsnæs ikke er højt for tiden, kan det jo hurtigt vende. Det er ikke muligt at sikre afstand under prøverne i dans, sang og skuespil, og desuden blandes årgangene på kryds og tværs og et eventuelt Corona-udbrud, vil i værste fald ramme hele skolen og tvinge os til nedlukning, fortæller gymnasiet.

Gymnasiet håber, at pandemien er så meget under kontrol til næste år, at det bliver muligt at genoptage den stolte musicaltradition. Eleverne og musicallærerne er selvfølgelig kede af det, og de nuværende 3.g og 2.hf-elever som måtte have lyst, får helt ekstraordinært lov at gå til audition til næste år, selvom de til den tid er blevet studenter.